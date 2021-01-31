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Теракты на севере Сирии, множество погибших

Теракты на севере Сирии, множество погибших Число жертв воскресных терактов в городах Эль-Баб и Аазаз на севере Сирии возросло до десяти, ранены 24 человека
Другие страны
31 января 2021 г. 18:30
Теракты на севере Сирии, множество погибших

Число жертв воскресных терактов в городах Эль-Баб и Аазаз на севере Сирии возросло до десяти, ранены 24 человека.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", первый взрыв прогремел в подконтрольном сирийской оппозиции городе Аазаз.

Взрывное устройство было заложено в автомобиль, припаркованный у здания временного правительства Сирии и городского культурного центра. Погибли четыре человека, ранения получили 20 сирийцев.

Спустя некоторое время взрыв прогремел на контрольно-пропускном пункте в районе Зерзур в 5 км к востоку от города Эль-Баб.

В результате взрыва погибли шесть, ранения получили четыре человека. Есть опасения того, что число погибших и раненых может возрасти.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSuriyada terror aktları törədilib, ölənlər və yaralananlar var

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