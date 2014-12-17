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    В результате терактов в Йемене погибли 26 человек, среди них 16 детей

    К югу от Саны совершены два теракта-самоубийства с применением заминированных автомобилей

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ К югу от столицы Йемена Саны в провинции Байда совершены два теракта-самоубийства с применением заминированных автомобилей. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, жертвами этих терактов стали не менее 26 человек, среди которых 16 учениц начальной женской школы.

    Смертники на заминированных автомобилях атаковали здание и контрольно-пропускной пункт, когда мимо него проезжал школьный автобус. Вскоре после первого взрыва еще один заминированный автомобиль взорвался около дома лидера повстанцев Абдуллы Идриса.

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