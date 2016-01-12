Теракт в Стамбуле унес жизни 11 иностранных граждан

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В результате взрыва в Стамбуле погибли 11 и пострадали 15 человек, большинство из которых иностранцы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших граждане Германии, Перу, Южной Кореи и подданный Норвегии.

Как заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, "все погибшие являются иностранцами". "Эти иностранцы, погибшие и пострадавшие при нападении, приехали к нам узнать нашу страну. Это наши гости. Я ранее передал свои соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель", - сказал он.

Большая часть погибших является туристами из Германии. Среди 15 раненых 11 иностранцев.