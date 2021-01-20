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Теракт в Сомали, убит глава района

Теракт в Сомали, убит глава района В столице Сомали Могадишо совершен теракт, в результате которого, по предварительным данным, погибли три человека.
Другие страны
20 января 2021 г. 04:25
Теракт в Сомали, убит глава района

В столице Сомали Могадишо совершен теракт, в результате которого, по предварительным данным, погибли три человека.

Теракт был направлен против представителя властей района Гарасбалей Али Жарере.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в безопасности.

Погиб Жарере и двое его спутников. На место происшествия направлены наряды полиции.

Власти Сомали пока не делали официального заявление по поводу теракта.

Ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна организация.

Террористическая организация "Аш-Шабаб" часто организует теракты против сил безопасности и мирных жителей в Сомали.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə terror aktı törədilib, ölənlər var

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