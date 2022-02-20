Теракт в Сомали: 13 погибших, десятки раненых

В результате теракта в городе Беледуэйне в сомалийском регионе Хиран погибло 13 человек, госпитализированы 20 местных жителей.

В результате теракта в городе Беледуэйне в сомалийском регионе Хиран погибло 13 человек, госпитализированы 20 местных жителей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, взрывное устройство было приведено в действие смертником в одном из кафе в центре города.

По данным источников в Сомали, военные и полицейские разогнали толпу, собравшуюся на месте взрыва.

Теракт вызвал панику в Беледуэйне, где проводилась подготовка к выборам депутата.

Ответственность пока ни одна из группировок не взяла на себя.

Террористическая организация "Аш-Шабааб" в последние недели организовала серию взрывов во многих городах Сомали.