Теракт в Сирии унес жизни десятков людей - ВИДЕО

В результате подрыва террористами YPG/PKK цистерны с горючим в уезде Африн на северо-западе Сирии, по предварительным данным, погибли 40 гражданских лиц, 47 человек пострадали.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
По данным ведомства, среди жертв нападения - 11 детей.
Как сообщается, взрыв произошел на одной из самых оживленных улиц административного центра Африна – проспекте Раджу. Окрестным зданиям нанесен серьезный ущерб, сгорели припаркованные рядом автомобили.
Пострадавшие госпитализированы, предполагается, что число жертв атаки может возрасти.
На месте происшествия работают бригады спасателей и медиков.