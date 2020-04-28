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Теракт в Сирии унес жизни десятков людей - ВИДЕО

​Теракт в Сирии унес жизни десятков людей

В результате подрыва террористами YPG/PKK цистерны с горючим в уезде Африн на северо-западе Сирии, по предварительным данным, погибли 40 гражданских лиц, 47 человек пострадали.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

По данным ведомства, среди жертв нападения - 11 детей.

Как сообщается, взрыв произошел на одной из самых оживленных улиц административного центра Африна – проспекте Раджу. Окрестным зданиям нанесен серьезный ущерб, сгорели припаркованные рядом автомобили.

Пострадавшие госпитализированы, предполагается, что число жертв атаки может возрасти.

На месте происшествия работают бригады спасателей и медиков.

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