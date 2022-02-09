Теракт в Сирии: 18 погибших и 25 раненых

На подконтрольной США территории Заевфратья за последние несколько дней совершено 10 терактов и диверсий, в результате которых погибли почти 20 человек, десятки ранены.

На подконтрольной США территории Заевфратья за последние несколько дней совершено 10 терактов и диверсий, в результате которых погибли почти 20 человек, десятки ранены.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"Только за последние трое суток в регионе совершено 10 террористических актов и диверсий, в результате которых погибло 18 и ранено 25 человек", - сказал он.

"По имеющейся информации лидеры бандподполья планируют проведение диверсий против государственных служащих и объектов на территории провинций Хомс, Дамаск, Деръа и Эс-Сувейда", - подчеркнул Журавлев.