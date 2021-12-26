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Теракт в Конго унес жизни шести человек

Теракт в Конго унес жизни шести человек Взрыв бомбы произошел в одном из ресторанов в городе Бени в провинции Северное Киву на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
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26 декабря 2021 г. 09:30
Теракт в Конго унес жизни шести человек

Теракт в городе Бени в Конго унес жизни шести человек, которые отмечали Рождество в баре.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Издание пишет, что среди погибших оказались двое детей, еще как минимум 13 человек получили ранения.

Теракт совершил террорист-смертник, которого охрана остановила у входа в заведение. После взрыва также раздалась стрельба.

В начале года в Бени также произошли подрыв террориста-смертника и взрыв в католической церкви, однако в тот раз никто не погиб. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".

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Взрыв бомбы произошел в одном из ресторанов в городе Бени в провинции Северное Киву на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на мэра города Нарцисса Мутебу.

По его словам, люди собрались в ресторане вечером, чтобы отметить католическое Рождество. Количество пострадавших в настоящий момент неизвестно, масштаб разрушений уточняется. Начато расследование. Никто еще не взял на себя ответственность за взрыв.

Как написал в своем Twitter корреспондент французского еженедельника Jeune Afrique, сотрудничающий с агентством Reuters, после инцидента власти призвали местных жителей разойтись по домам.

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Версия на азербайджанском языке Konqonun Beni şəhərində baş verən terror aktı nəticəsində 6 nəfər həlak olub

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