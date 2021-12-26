Теракт в Конго унес жизни шести человек

Теракт в городе Бени в Конго унес жизни шести человек, которые отмечали Рождество в баре.
Как передает Report, об этом сообщает
Издание пишет, что среди погибших оказались двое детей, еще как минимум 13 человек получили ранения.
Теракт совершил террорист-смертник, которого охрана остановила у входа в заведение. После взрыва также раздалась стрельба.
В начале года в Бени также произошли подрыв террориста-смертника и взрыв в католической церкви, однако в тот раз никто не погиб. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Исламское государство".
Взрыв бомбы произошел в одном из ресторанов в городе Бени в провинции Северное Киву на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК).
По его словам, люди собрались в ресторане вечером, чтобы отметить католическое Рождество. Количество пострадавших в настоящий момент неизвестно, масштаб разрушений уточняется. Начато расследование. Никто еще не взял на себя ответственность за взрыв.
Как написал в своем Twitter корреспондент французского еженедельника Jeune Afrique, сотрудничающий с агентством Reuters, после инцидента власти призвали местных жителей разойтись по домам.