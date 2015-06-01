Теракт в Колумбии оставил без света 400 тыс. человек

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Более 400 тыс. человек остались в воскресенье без электричества в результате теракта, организованного повстанческими Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным военных, причиной аварии стало разрушение боевиками РВСК одной из опор высоковольтной линии электропередач в департаменте Валье-дель-Каука. Эта линия обеспечивала электричеством город Буэнавентура, являющийся важным портом на тихоокеанском побережье страны.

Факт теракта уже подтвержден после облета места происшествия военными самолетами, сообщает портал El Heraldo. Сейчас военные совместно с компанией Energia del Pacifico SA ведут работы по восстановлению подачи электричества в Буэнавентуру.