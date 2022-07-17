Теракт в Колумбии, есть раненые и погибшие

Два человека погибли и еще трое пострадали в субботу в результате взрыва в колумбийском муниципалитете Каньясгордас.

Два человека погибли и еще трое пострадали в субботу в результате взрыва в колумбийском муниципалитете Каньясгордас.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр обороны страны Диего Молано, назвавший случившееся терактом.

"Мы осуждаем террористический акт в отношении нашей полиции в Каньясгордасе (департамент Антиокия), в результате которого погибли патрульный Серхио Вергара и одно гражданское лицо", - написал он в Twitter.

По словам министра, ответственность за нападение лежит на наркокартеле "Клан залива". Преступники бросили взрывное устройство в контрольно-пропускной пункт полиции, когда рядом проезжало несколько автомобилей. "Было увеличено с 50 млн до 200 млн песо (с 11 тыс до 45 тыс долларов США – ред.) вознаграждение за члена "Клана залива" по прозвищу Ричард. Именно этот преступник, скорее всего, несет ответственность за нападение на наших полицейских в Каньясгордасе", - отметил Молано.

Отметим, что "Клан залива" - крупнейшая преступная организация в Колумбии, которая занимается наркоторговлей.