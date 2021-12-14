Теракт в Камеруне, пострадали десятки человек

Десятки человек пострадали в результате взрыва бомбы в городе Буэа в англоязычном регионе Камеруна.

Десятки человек пострадали в результате взрыва бомбы в городе Буэа в англоязычном регионе Камеруна.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", теракт был организован сепаратистами на выставочной площадке.

В результате теракта, совершенного с применением самодельного взрывного устройства, пострадали десятки человек, они были госпитализированы.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка Buea Ghost Fighters (Воины-призраки Буэа).

Акции протеста в Камеруне начались в 2016 году после того, как правительство назначило учителей и судей, не говорящих по-английски в школах и судах в англоязычных южных и северо-западных регионах страны.

Сепаратистские группы сообщили о создании символического государства под названием "Амбазония" в годовщину перехода страны к федерализму в 1961-1972 годах и объявили английский официальным языком.

По последним данным, не менее 3 тысяч человек погибли в столкновениях между армией и сепаратистами во время англоязычного кризиса, 679 тысяч человек были перемещены внутри страны, 40 тысяч человек стали беженцами.