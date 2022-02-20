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Теракт в кафе в Сомали: 13 погибших, десятки раненых

Теракт в кафе в Сомали: 13 погибших, десятки раненых В результате теракта в городе Беледуэйне в сомалийском регионе Хиран погибло 13 человек, госпитализированы 20 местных жителей.
Другие страны
20 февраля 2022 г. 00:36
Теракт в кафе в Сомали: 13 погибших, десятки раненых

В результате теракта в городе Беледуэйне в сомалийском регионе Хиран погибло 13 человек, госпитализированы 20 местных жителей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, взрывное устройство было приведено в действие смертником в одном из кафе в центре города.

По данным источников в Сомали, военные и полицейские разогнали толпу, собравшуюся на месте взрыва.

Теракт вызвал панику в Беледуэйне, где проводилась подготовка к выборам депутата.

Ответственность пока ни одна из группировок не взяла на себя.

Террористическая организация "Аш-Шабааб" в последние недели организовала серию взрывов во многих городах Сомали.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə kafeyə hücum olub, ölənlər və xəsarət alanlar var

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