Теракт в Кабуле, 20 погибших, 87 пострадавших

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Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Кабуле в субботу прогремели взрывы.

Как передает Report, об этом сoобщил агентство Anadolu со ссылкой на представители МВД Афганистана.

По данным, три взрыва прогремело на похоронах сына вице-спикера Сената (верхней палаты парламента) Афганистана Алема Иззедьяра. В результате погибли 14 и ранения получили 10 человек.

Источники в министерстве здравоохранения Афганистана сообщили телеканалу Tolo News, что число погибших составляет по меньшей мере 20 человек, еще 87 получили ранения. На похоронах, по данным телеканала, присутствовали высокопоставленные лица, в том числе глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани и премьер-министр страны Абдулла Абдулла. В результате взрывов они не получили травм.