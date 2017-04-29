 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Жертвами теракта в иракском Мосуле стали 14 сотрудников полиции

    Еще 20 получили ранение© Courtesy İmage

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами теракта в иракском Мосуле стали 14 сотрудников полиции, 20 получили ранение.

    Как передает Report, со ссылкой на агентству «Анадолу» об этом сoобщил сотрудник Федеральной полиции лейтенант Харис Казым.

    По его словам, 6 террористов-смертников террористической организации ДЕАШ организовали теракт в полицейском участке в районе Баб ат-Туб на западе Мосула.

    Боевики захватили два здания полицейского управления.

    Позже эти здания были уничтожены в результате авиаудара, в ходе которого были убиты 17 террористов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi