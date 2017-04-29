Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами теракта в иракском Мосуле стали 14 сотрудников полиции, 20 получили ранение.
Как передает Report, со ссылкой на агентству «Анадолу» об этом сoобщил сотрудник Федеральной полиции лейтенант Харис Казым.
По его словам, 6 террористов-смертников террористической организации ДЕАШ организовали теракт в полицейском участке в районе Баб ат-Туб на западе Мосула.
Боевики захватили два здания полицейского управления.
Позже эти здания были уничтожены в результате авиаудара, в ходе которого были убиты 17 террористов.
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