© Courtesy İmage

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами теракта в иракском Мосуле стали 14 сотрудников полиции, 20 получили ранение.

Как передает Report, со ссылкой на агентству «Анадолу» об этом сoобщил сотрудник Федеральной полиции лейтенант Харис Казым.

По его словам, 6 террористов-смертников террористической организации ДЕАШ организовали теракт в полицейском участке в районе Баб ат-Туб на западе Мосула.

Боевики захватили два здания полицейского управления.

Позже эти здания были уничтожены в результате авиаудара, в ходе которого были убиты 17 террористов.