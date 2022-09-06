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Теракт в Буркина-Фасо: погибли 35 человек, еще 37 ранены

Теракт в Буркина-Фасо: погибли 35 человек, еще 37 ранены Теракт в Буркина-Фасо: погибли 35 человек, еще 37 ранены
Другие страны
6 сентября 2022 г. 08:23
Теракт в Буркина-Фасо: погибли 35 человек, еще 37 ранены

По меньшей мере 35 человек погибли, еще 37 пострадали после того, как транспортное средство, следовавшее в составе колонны, наехало на самодельное взрывное устройство на севере Буркина-Фасо между городами Джибо и Бурзанга.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на заявление губернатора области Сахель Родольфа Сорго.

"Одно из транспортных средств в указанной колонне, перевозившее мирных жителей, взорвалось при контакте с самодельным взрывным устройством. По предварительным данным погибли 35 человек, 37 ранены, все гражданские лица", - сказал губернатор.

Агентство отмечает, что такие колонны транспортных средств в сопровождении военных доставляют припасы в города на севере страны.

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Версия на английском языке At least 35 civilians killed, 37 injured in terrorist attack in Burkina Faso
Версия на азербайджанском языке Burkina-Fasoda terror aktı nəticəsində 35 nəfər ölüb, 37 nəfər yaralanıb

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