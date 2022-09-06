Теракт в Буркина-Фасо: погибли 35 человек, еще 37 ранены

Теракт в Буркина-Фасо: погибли 35 человек, еще 37 ранены

По меньшей мере 35 человек погибли, еще 37 пострадали после того, как транспортное средство, следовавшее в составе колонны, наехало на самодельное взрывное устройство на севере Буркина-Фасо между городами Джибо и Бурзанга.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на заявление губернатора области Сахель Родольфа Сорго.

"Одно из транспортных средств в указанной колонне, перевозившее мирных жителей, взорвалось при контакте с самодельным взрывным устройством. По предварительным данным погибли 35 человек, 37 ранены, все гражданские лица", - сказал губернатор.

Агентство отмечает, что такие колонны транспортных средств в сопровождении военных доставляют припасы в города на севере страны.