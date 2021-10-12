Теракт на востоке Йемена: погибли трое офицеров МВД

Трое офицеров МВД Йемена погибли в результате теракта на востоке страны.

Трое офицеров МВД Йемена погибли в результате теракта на востоке страны.

Как передает Report, об этом отмечает информационное агентство Saba со ссылкой на заявление ведомства.

По его данным, атака была совершена в городе Сейюн в расположенной в 700 км от Саны провинции Хадрамаут. Террористы заложили самодельную взрывчатку в машину сотрудников органов внутренних дел и подорвали ее, когда правоохранители сели в транспорт.

В настоящее время ведется поиск преступников. В МВД также призвали граждан сообщать о любых подозрительных лицах и перемещениях боевиков.