Установлена личность, совершившего теракт на вокзале Брюсселя

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Террорист, устроивший накануне взрыв на Центральном вокзале Брюсселя, был 36-летним марокканцем, постоянно проживавшим в брюссельской коммуне Моленбек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на пресс-конференции представитель прокуратуры столицы Бельгии.

"Личность террориста установлена. Его зовут Усама Ж, 1981 года рождения, он проживал в коммуне Моленбек", - сообщила прокуратура.

По данным прокуратуры, он действовал в одиночку.