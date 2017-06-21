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    Установлена личность, совершившего теракт на вокзале Брюсселя

    По данным прокуратуры, он действовал в одиночку© Tass.ru

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Террорист, устроивший накануне  взрыв на Центральном вокзале Брюсселя, был 36-летним марокканцем, постоянно проживавшим в брюссельской коммуне Моленбек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня  на пресс-конференции представитель прокуратуры столицы Бельгии.

    "Личность террориста установлена. Его зовут Усама Ж, 1981 года рождения, он проживал в коммуне Моленбек", - сообщила прокуратура.

    По данным прокуратуры, он действовал в одиночку.

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