Теракт на северо-западе Пакистана, есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека погибли и четверо ранены в результате взрыва бомбы, осуществленного террористом-смертником в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

По меньшей мере два человека погибли и четверо ранены в результате взрыва бомбы, осуществленного террористом-смертником в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Nation .

По ее данным, теракт был совершен в племенном районе Баджаур неподалеку от границы с Афганистаном в день проведения выборов в местные органы власти. Среди погибших баллотировавшийся на выборах лидер районной организации Национальной партии Авами (НПА).

В субботу неизвестные преступники застрелили руководителя организации НПА в провинции Хайбер-Пахтунхва Умара Хаттаба Шерани.

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за убийство представителей НПА.