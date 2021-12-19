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Теракт на северо-западе Пакистана, есть погибшие и раненые

Теракт на северо-западе Пакистана, есть погибшие и раненые По меньшей мере два человека погибли и четверо ранены в результате взрыва бомбы, осуществленного террористом-смертником в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 17:12
Теракт на северо-западе Пакистана, есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека погибли и четверо ранены в результате взрыва бомбы, осуществленного террористом-смертником в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Nation.

По ее данным, теракт был совершен в племенном районе Баджаур неподалеку от границы с Афганистаном в день проведения выборов в местные органы власти. Среди погибших баллотировавшийся на выборах лидер районной организации Национальной партии Авами (НПА).

В субботу неизвестные преступники застрелили руководителя организации НПА в провинции Хайбер-Пахтунхва Умара Хаттаба Шерани.

Ни одна из действующих в регионе экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за убийство представителей НПА.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda terror aktı törədilib, ölənlər və yaralananlar var

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