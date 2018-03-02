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    Теперь "всего" 52 часа: жителям Южной Кореи сократили рабочую неделю

    Парламент Южной Кореи сократил рабочую неделю с 68 до 52 часов

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Южнокорейцам больше не придется трудиться по 68 часов в неделю. Теперь ее длительность составляет 52 часа (40 обязательных часов и 12 "сверхурочки") - такое решение принял парламент страны.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, закон, который вступит в силу летом, внес президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

    Работодателям новые меры обойдутся примерно в 11 миллиардов долларов. Крупному бизнесу придется сократить часы раньше малого. Реформа направлена на улучшение качества жизни, повышение производительности труда, а также рождаемости.

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