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Тему Африки обсудят во время председательства Рима в G7

Тему Африки обсудят во время председательства Рима в G7 Тема Африки станет одной из ключевых во время председательства Рима в Группе семи (G7) в 2024 году.
Другие страны
23 августа 2023 г. 13:50
Тему Африки обсудят во время председательства Рима в G7

Тема Африки станет одной из ключевых во время председательства Рима в Группе семи (G7) в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Африка будет одной из тем, которой мы уделим особое внимание во время председательства Италии в G7 в 2024 году. Стабилизация ситуации в Ливии является одним из приоритетов итальянской внешней политики. Раздробленность страны беспокоит нас, поскольку ставит под угрозу безопасность нашей южной границы, - сказал он в интервью порталу Il Sussidiario.net. - Политическое соглашение о проведении выборов в Ливии должно быть достигнуто на основе инклюзивного диалога, поскольку это единственный способ реализовать его на практике и обеспечить ливийским институтам необходимую силу и легитимность для устойчивой стабилизации страны".

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Версия на английском языке Africa issue to be discussed during Rome’s G7 Presidency

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