Темпы роста ВВП Китая за три квартала 2024 года составили 4,8%

Темпы роста китайской экономики в январе - сентябре 2024 года достигли 4,8%.

Темпы роста китайской экономики в январе - сентябре 2024 года достигли 4,8%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Как уточняется в распространенном докладе, за три квартала ВВП Китая составил 94,97 трлн юаней (порядка $13,32 трлн по текущему курсу). Аграрный сектор вырос на 3,4% (5,77 трлн юаней, или $810 млрд), промышленность - на 5,4% (36,13 трлн юаней, или $5,07 трлн), сфера услуг - на 4,7% (53,07 трлн юаней, или $7,44 трлн).

За июль - сентябрь динамика данного показателя достигла 4,6%. Это на 0,1 процентного пункта ниже, чем в апреле - июне.

Китайские власти пытаются найти новые стимулы ради успешного национального развития в условиях нестабильной ситуации на международных рынках. С этой целью правительство КНР постоянно расширяет список стимулирующих мер, в частности, нацеленных на оживление внутреннего потребления и снижение финансовых рисков. Китай по-прежнему выступает в качестве ведущей мировой экономики, его вклад в прирост глобального ВВП составляет порядка 30%.

По данным ГСУ, темпы роста ВВП КНР в 2022 году достигли 3%, а в 2023 году - 5,2% (126,05 трлн юаней, или порядка $17,7 трлн). Официальный целевой показатель на 2024 год установлен на уровне 5%.