Темпы роста ВВП Китая за полгода составили 5%

Темпы роста китайской экономики в январе - июне достигли 5%.

Темпы роста китайской экономики в январе - июне достигли 5%.

Как передает Report , об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Из доклада следует, что за шесть месяцев ВВП Китая превысил 61,68 трлн юаней (порядка $8,64 трлн по текущему курсу).

Динамика аграрного сектора оказалась на уровне 3,5% (3,06 трлн юаней, или $429 млрд), а в промышленности и сфере услуг составила 5,8% (23,65 трлн юаней, или $3,31 трлн) и 4,6% (34,96 трлн юаней, или $4,9 трлн) соответственно.

Напомним, что 3 июля в рамках прошедшего в Астане Саммита Шанхайской организации сотрудничества была принята "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой".

Документ, в том числе предусматривает содействие сторон реализации проектов в областях транспорта и коммуникаций, зеленой энергетики, переработки и производства, инфраструктуры, цифровой экономики, сельского хозяйства и т.д. для достижения высококачественного развития азербайджанo-китайского торгово-экономического сотрудничества.