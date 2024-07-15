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Темпы роста ВВП Китая за полгода составили 5%

Темпы роста ВВП Китая за полгода составили 5% Темпы роста китайской экономики в январе - июне достигли 5%.
Другие страны
15 июля 2024 г. 06:25
Темпы роста ВВП Китая за полгода составили 5%

Темпы роста китайской экономики в январе - июне достигли 5%.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Из доклада следует, что за шесть месяцев ВВП Китая превысил 61,68 трлн юаней (порядка $8,64 трлн по текущему курсу).

Динамика аграрного сектора оказалась на уровне 3,5% (3,06 трлн юаней, или $429 млрд), а в промышленности и сфере услуг составила 5,8% (23,65 трлн юаней, или $3,31 трлн) и 4,6% (34,96 трлн юаней, или $4,9 трлн) соответственно.

Напомним, что 3 июля в рамках прошедшего в Астане Саммита Шанхайской организации сотрудничества была принята "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой".

Документ, в том числе предусматривает содействие сторон реализации проектов в областях транспорта и коммуникаций, зеленой энергетики, переработки и производства, инфраструктуры, цифровой экономики, сельского хозяйства и т.д. для достижения высококачественного развития азербайджанo-китайского торгово-экономического сотрудничества.

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