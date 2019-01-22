Трамп: темпы роста ВВП Китая упали до минимума из-за торговых споров с США

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Темпы роста китайской экономики упали до самого низкого показателя с 1990 года из-за торговых споров с США и новой политики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое утверждение американский президент Дональд Трамп опубликовал в понедельник в Twitter.

"Китай демонстрирует самые низкие экономические показатели с 1990 года из-за напряженности в торговых отношениях с США и новой политики. Для Китая имеет смысл наконец добиться реальной сделки и прекратить эти игры!" - полагает американский лидер.

В понедельник Государственное статистическое управление КНР опубликовало данные по экономике страны за 2018 год, согласно которым темпы роста ВВП замедлились до 6,6% - самый низкий показатель с 1990 года. В заявлении ведомства утверждается, что, несмотря на множество неблагоприятных факторов, по ключевым социально-экономическим показателям в 2018 году были достигнуты хорошие результаты. При этом было подчеркнуто, что главным фактором развития для Китая остается внутреннее потребление. Данные по ВВП Китая, отмечают эксперты, не стали неожиданностью для инвесторов, которые в последнее время проявляют осторожность в ожидании обещанных мер правительства КНР по поддержке национальной экономики в 2019 году.

В начале декабря Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, заканчивается 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то повышение тарифов вступит в силу.

Трамп заявляет, что ему не нравится внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд. С 24 сентября прошлого года в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд . Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд . Трамп выражал намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, однако после его встречи с Си Цзиньпином действия администрации США на этом направлении были отложены.