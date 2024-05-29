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Температура воздуха в Нью-Дели достигла рекордных 52,3 градуса

Температура воздуха в Нью-Дели достигла рекордных 52,3 градуса В индийском Нью-Дели объявлено красное предупреждение из-за рекордно высокой температуры воздуха, она достигла 52,3 градусов.
Другие страны
29 мая 2024 г. 16:54
Температура воздуха в Нью-Дели достигла рекордных 52,3 градуса

В индийском Нью-Дели объявлено красное предупреждение из-за рекордно высокой температуры воздуха, она достигла 52,3 градусов.

Как передает Report, об этом сообщает газета Amar Ujala.

Отмечается, что при красном предупреждении жителям рекомендуют без необходимости не покидать дома. Аномальный показатель температуры был зафиксирован в районе Мунгешпур. Накануне воздух там прогревался до 49,9 градусов.

Ранее в среду в городе и окрестностях прошел дождь. Скорость ветра составила 20-30 км/ч.

На фоне аномалий погоды в Нью-Дели власти запретили тратить воду на мытье автомобилей из шланга, а также на использование бытовой воды в коммерческих целях. Так, в городе с утра четверга будут работать около 200 команд, чтобы штрафовать людей, занимающихся растратой воды.

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Версия на английском языке Delhi hits 52.3 degrees, highest-ever recorded temperature in India

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