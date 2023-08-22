Температура во Франции может достичь 50 градусов к 2050 году

Аномально высокие температуры до 50 градусов могут быть зафиксированы на территории Франции в ближайшие 30 лет.

Аномально высокие температуры до 50 градусов могут быть зафиксированы на территории Франции в ближайшие 30 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила эксперт по климатическим изменениям французского Института научных исследований и развития Франсуаза Вимё.

"Во второй половине XXI века, а может быть, и раньше температура на юге Франции может достичь 50 градусов Цельсия", - сказала она в интервью радиостанции France Info. Вимё также отметила, что "летний сезон станет длиннее, а тепловые волны с июня по сентябрь будут более интенсивными и продолжительными".

Например, к 2040 году, по словам эксперта, в Лионе на юго-востоке страны число дней с аномально высокой температурой составит 35, в то время как в конце прошлого века этот показатель не превышал 10. Вимё заявила, что подобная жара летом станет обычным явлением к 2050 году, если объемы выбросов парниковых газов не уменьшатся.

22 августа национальная метеорологическая служба Meteo France объявила, что средняя температура в стране достигла 26,63 градуса Цельсия и на 5,8 градуса превысила показатели климатической нормы для конца августа, рассчитанные по данным с 1991 по 2020 год.