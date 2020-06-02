Темнокожие в США всегда под прицелом - ВИДЕО

© Report https://report.az/storage/news/8fa29bd94a8940d251ab19fecbf46d99/8d533637-d3dd-4144-a58a-2f512dce136e_292.jpg

Америка охвачена волной протестов, вызванных насильственной смертью афроамериканца Джорджа Флойда, замученного сотрудником полиции Миннеаполиса. Массовые акции прокатились по Нью-Йорку с 20-миллионным населением.

Как сообщает специальный корреспондент Report, после Манхэттена и Бруклина акции протеста охватили Куинс.

Демонстранты, собравшиеся в Таймс-сквере, потребовали справедливости для афроамериканцев.

Афроамериканец Стивер заявил Report, что темнокожие в США всегда под прицелом: "Люди всколыхнулись, и на то есть причина. В стране царят противоречия, но гибнут темнокожие. Возможно, темнокожие на мушке. Почему такое случается именно с афроамериканцами? Отчего мы неизменно становимся жертвами произвола полицейских?! Джордж Флойд стал очередной жертвой. Мы просто хотим справедливости для темнокожих".

Рувен Дейветен живет в Нью-Йорке уже 15 лет: "Мне довелось повидать многое. Это событие всколыхнуло города. Все-таки восстания лучше проводить в мирном ключе. На мой взгляд, это более правильный подход".

Американка Бепна отметила, что происходящее в США вызывает интерес не только в стране, но и во всем мире: "Демонстранты стремятся привлечь внимание к важности жизни темнокожих. Поживем-увидим, восторжествует ли справедливость. Нам необходимо сплотиться. Это особенно важно для темнокожих. Афроамериканцы живут в различных уголках мира. Полиция обращается так с нами только из-за цвета кожи".

Отметим, что по данным Управления полиции города Нью-Йорк, в ходе акций были арестованы 700 демонстрантов, повреждено 47 полицейских машин, ранены 33 сотрудника полиции.

Между тем, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил о том, что введение комендантского часа не планируется.

Заместитель комиссара Службы разведки и борьбы с терроризмом Джон Миллер заявил, что акции запланированы и их нарастание - дело рук особо подготовленных групп вандалов. По его словам, 20% арестованных - граждане зарубежных стран и именно они управляют акциями протеста.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал соответствующие структуры ускорить расследование событий.

Напомним, что 25 мая в социальных сетях распространилось видео задержания Джорджа Флойда, подозреваемого в расплате фальшивыми купюрами. Задержавший его сотрудник полиции вел себя довольно агрессивно. Он повалил задержанного на землю и придавил его шею ногой. На видео задержанный говорит, что не может дышать, но полицейский не обращает внимание на его слова. Вскоре после этого инцидента Джордж Флойд был доставлен в больницу на машине скорой помощи, однако врачам не удалось вернуть его к жизни. Выяснилось, что на сотрудника полиции Дерека Чаувина, повинного в смерти афроамериканца, 18 раз подавали в суд и поступали многочисленные жалобы.

Президент США Дональд Трамп поручил ФБР и Министерству юстиции ускорить расследование смерти Джорджа Флойда. Четверо сотрудников полиции были уволены, ведется расследование.

Вусаля Аббасова