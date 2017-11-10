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    Тело шестого погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося дома в Ижевске - ОБНОВЛЕНО

    Число погибших достигло шести человек© RİA "Novosti"

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов частично обрушившегося дома в Ижевске.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.

    "Тело погибшего было обнаружено под завалами на уровне подвала, его извлекли. Таким образом, число погибших достигло шести человек", - сказал собеседник агентства.

    ***06:03

    В больнице умерла одна из пострадавших при обрушении жилого дома в Ижевске.

    Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

    "Число погибших увеличилось до пяти человек: в больнице скончалась женщина", - сказал он.

    Еще четыре человека пострадали.

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