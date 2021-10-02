Тельман Исмаилов арестован в Черногории на два месяца

Марина Русакова - российский адвокат бизнесмена Тельмана Исмаилова - сообщила о его аресте на два месяца после задержания в Черногории.

Марина Русакова - российский адвокат бизнесмена Тельмана Исмаилова - сообщила о его аресте на два месяца после задержания в Черногории.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Да, я могу подтвердить, что он задержан в Черногории и арестован на два месяца. Это решение уже обжаловано", - сообщила она.

М.Русакова также сообщила, что бизнесмен попросил в Черногории политического убежища: "Он был арестован, когда проводилась проверка по его заявлению о предоставлении политического убежища. Это также одно из оснований обжалования".

Несмотря на арест, Черногория пока не приняла решения по обращению Исмаилова, вопрос о предоставлении ему политического убежища остается на рассмотрении властей страны. По мнению адвоката, если власти Черногории откажут Исмаилову в политическом убежище, вопрос с его экстрадицией может занять до двух месяцев.

Накануне балканские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Исмаилов был задержан. Исмаилов объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе об убийствах. Бизнесмен был заочно арестован в ноябре 2017 года.