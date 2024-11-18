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Телекоммуникационный кабель между Финляндией и Германией вышел из строя

Телекоммуникационный кабель между Финляндией и Германией вышел из строя Подводный телекоммуникационный кабель, проложенный между Финляндией и Германией, вышел из строя.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 18:40
Телекоммуникационный кабель между Финляндией и Германией вышел из строя

Подводный телекоммуникационный кабель, проложенный между Финляндией и Германией, вышел из строя.

Как передает Report, об этом сообщила финская компания-оператор Cinia Oy.

"Неисправность была обнаружена 18 ноября 2024 года в подводном кабеле Cinia C-Lion1. Из-за неисправности услуги по кабелю не предоставляются. Причина неисправности выясняется", - говорится в релизе.

Отметим, что C-Lion1 - первый кабель, проложенный напрямую между Финляндией и Германией по дну Балтийского моря. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию.

Напомним, что прокладка кабеля началась в октябре 2015 года и завершилась в январе 2016-го. Его длина составляет около 1,2 километра, он проходит между Хельсинки и Ростоком. Это единственный финский подводный кабель, идущий напрямую в Центральную Европу.

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