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Телеканал RT France объявил о закрытии

Телеканал RT France объявил о закрытии Телеканал RT France объявил о своем закрытии.
Другие страны
21 января 2023 г. 21:10
Телеканал RT France объявил о закрытии

Телеканал RT France объявил о своем закрытии.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте телеканала.

"После пяти лет упорной борьбы правящие власти достигли своей цели - закрытия RT France", - говорится в заявлении.

Телеканал финансируется российским правительством преимущественно из государственного бюджета.

RT включает головной англоязычный информационный телеканал RT International, телеканалы RT Arabic, RT en Español, RT France, RT DE, а также документальные каналы RT Documentary на английском языке и RT Doc на русском.

Специалисты в медиасфере характеризуют телеканал как пропагандистский и прямо следующий внешнеполитической линии российского правительства. Из-за обвинений во вмешательстве во внутренние дела ряда зарубежных государств на канал наложены ограничения на деятельность в этих государствах. Канал обвиняется западными политиками и экспертами в распространении пропаганды. После вторжения России на Украину в 2022 году вещание канала заблокировано на территории Европейского Союза и в большинстве стран Запада.

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