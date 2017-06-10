Телеканал CNN разорвал контракт с ведущим, нецензурно отозвавшимся о Трампе

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ CNN разорвал контракт с ведущим одной из транслируемых на этом американском телеканале передач Резой Асланом после того, как тот нецензурно обозвал президента США Дональда Трампа в своем Twitter, передает Report со ссылкой на ТАСС

В заявлении CNN отмечается, что канал "решил не продлевать контракт" с Р.Асланом. При этом представители телеканала подчеркнули, что Р.Аслан не являлся штатным сотрудником CNN и работал на контрактной основе.

Р.Аслан попал под шквал критики после того, как в одном из своих сообщений в Twitter он нецензурно выругался про Трампа, раскритиковав президента за его реакцию на недавние теракты в Лондоне. После этого ведущий принес свои извинения, заявив, что "должен был использовать более подходящие слова для того, чтобы выразить свой шок и возмущение отсутствием у президента воспитанности и сочувствия к жертвам" трагедии в Лондоне.

Отметим, что Р.Аслан вел на телеканале CNN передачу под названием "Верующий" (Believer), в рамках которой он ездил по миру и знакомился с представителями разных религий. После того, как CNN разорвала контракт, отказавшись таким образом от трансляции нового сезона телепрограммы, он выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что "крайне разочарован" данным решением.

"Я понимаю, что CNN пытается защитить свой бренд непредвзятого СМИ", - отметил ведущий. "Я согласен с CNN, что лучшим выходом из ситуации будет, если наши пути разойдутся", - добавил он.