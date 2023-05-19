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Телеканал CBC подготовил документальный фильм о ядерных испытаниях Франции в Алжире

Телеканал CBC подготовил документальный фильм о ядерных испытаниях Франции в Алжире Телеканал CBC подготовил документальный фильм о преступлениях Франции, совершенных в Реггана.
Другие страны
19 мая 2023 г. 16:36
Телеканал CBC подготовил документальный фильм о ядерных испытаниях Франции в Алжире

Телеканал CBC подготовил документальный фильм о преступлениях Франции, совершенных в алжирском городе Регган.

Как передает Report, один из жителей Реггана Баллали Абделькерим Бенали, отец которого, работая в военной базе Франции, выкрал секретные документы. Бумаги, в том числе, содержали факты проведения французскими военными ядерных испытаний на людях и на животных.

"Отец рассказывал, как французы пытали бойцов алжирского сопротивления и ставили на них опыты, словно на крысах. У отца были даже фотографии некоторых французских солдат, но они впоследствии были уничтожены", - сказал он.

В 1960-66 годах Франция провела не менее 17 ядерных испытаний в городе Регган. В результате здоровью местного населения был нанесен серьезный вред, здесь резко возросло число онкологических заболеваний.

В документальном фильме собраны интервью с жителями города, которые все еще страдают от последствий этих ядерных испытаний и требуют компенсации от официального Парижа.

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Версия на английском языке CBC prepares documentary about French nuclear tests in Algeria

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