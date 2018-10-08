Telegraph назвала настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Настоящее имя второго подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери - Александр Евгеньевич Мишкин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом утверждает британская газета The Daily Telegraph.

По ее данным, 39-летний сотрудник российской военной разведки Мишкин скрывается под именем Александр Петров.

В свою очередь, британская инициативная группа Bellingcat считает Мишкина "обученным военным врачом", который "служит в ГРУ (имеется в виду Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ)". "Процесс идентификации Bellingcat охватил множество открытых источников, свидетельства людей, знакомых с данным лицом, а также копии документов, удостоверяющих личность, включая отсканированную копию его паспорта", - утверждается в опубликованном сообщении группы.