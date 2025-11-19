Telegraph: НАТО столкнулась с нехваткой тротила из-за войны в секторе Газа

Страны НАТО столкнулись с нехваткой взрывчатых веществ, что затрудняет возможность Евросоюза поставлять боеприпасы Украине.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на доклад правозащитных организаций.

В документе отмечается, что последний в ЕС крупный завод по производству тротила, принадлежащий компании Nitro-Chem, расположен на севере Польши. Около 90% производимого на нем тротила экспортируется в США для производства боеприпасов, в том числе бомб МК-84 и BLU-109. В докладе делается вывод, что в первую очередь активные поставки Соединенными Штатами вооружения в Израиль привели к нехватке тротила.

Также авторы исследования обращают внимание на сильную зависимость Великобритании и других стран Европы от единственного предприятия, которое уже перегружено заказами.

"Дефицит поставок тротила затруднил способность Европы обеспечивать Украину боеприпасами в борьбе против России. Это вынудило Киев ограничивать использование артиллерийских снарядов и оставило Запад в условиях спешной необходимости пополнять собственные внутренние запасы", - говорится в статье.