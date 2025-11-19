Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Telegraph: НАТО столкнулась с нехваткой тротила из-за войны в секторе Газа

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 03:11
    Telegraph: НАТО столкнулась с нехваткой тротила из-за войны в секторе Газа

    Страны НАТО столкнулись с нехваткой взрывчатых веществ, что затрудняет возможность Евросоюза поставлять боеприпасы Украине.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на доклад правозащитных организаций.

    В документе отмечается, что последний в ЕС крупный завод по производству тротила, принадлежащий компании Nitro-Chem, расположен на севере Польши. Около 90% производимого на нем тротила экспортируется в США для производства боеприпасов, в том числе бомб МК-84 и BLU-109. В докладе делается вывод, что в первую очередь активные поставки Соединенными Штатами вооружения в Израиль привели к нехватке тротила.

    Также авторы исследования обращают внимание на сильную зависимость Великобритании и других стран Европы от единственного предприятия, которое уже перегружено заказами.

    "Дефицит поставок тротила затруднил способность Европы обеспечивать Украину боеприпасами в борьбе против России. Это вынудило Киев ограничивать использование артиллерийских снарядов и оставило Запад в условиях спешной необходимости пополнять собственные внутренние запасы", - говорится в статье.

    взрывчатые вещества производство снаряды НАТО

    Последние новости

    03:11

    Telegraph: НАТО столкнулась с нехваткой тротила из-за войны в секторе Газа

    Другие страны
    03:08

    Конгресс США принял законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    02:45

    Израиль атаковал тренировочный лагерь ХАМАС на юге Ливана

    Другие страны
    02:26

    Фидан озвучил условие Турции для нормализации отношений с Арменией

    В регионе
    02:03

    ЧМ-2026: Турция заработала очко на выезде, Румыния, Бельгия и Уэльс забили по 7 голов

    Футбол
    01:57

    Стамбульский "Галатасарай" намерен арендовать игрока "Реала"

    Футбол
    01:13
    Фото
    Видео

    Трамп и кронпринц Саудовской Аравии провели переговоры в Белом доме - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:47
    Фото

    В Академическом музыкальном театре состоялась премьера спектакля "Гюльчохра и Аскер"

    Искусство
    00:38
    Фото

    Состоялась церемония презентации книги "Изучаем азербайджанский язык"

    Литература
    Лента новостей