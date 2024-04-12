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Telegraph: Лондон должен быть готов к прямому конфликту с Ираном в случае удара по Израилю

Telegraph: Лондон должен быть готов к прямому конфликту с Ираном в случае удара по Израилю Британское руководство должно быть готово вступить в прямой конфликт с Ираном, если тот нанесет удары по территории Израиля.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 02:36
Telegraph: Лондон должен быть готов к прямому конфликту с Ираном в случае удара по Израилю

Британское руководство должно быть готово вступить в прямой конфликт с Ираном, если тот нанесет удары по территории Израиля.

Как передает Report, об этом говорится в статье колумниста газеты The Daily Telegraph отставного полковника ВС королевства Ричарда Кемпа.

"Слова главы британского МИД лорда Кэмерона, заявившего, что "мы поддерживаем право Израиля на самооборону", должны перестать быть пустой фразой, а Соединенное Королевства должно быть готово начать прямые военные действия против Ирана", - написал Кемп.

Как утверждает автор, Тегеран активно дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, снабжая оружием соседей Израиля из-за "слабости США и Великобритании".

Он также критикует более жесткую позицию, занятую западными странами в отношении Израиля в последние недели, и заявляет, что Россия и Китай будут внимательно следить за тем, как Запад отреагирует на очередное обострение ситуации в регионе. По его словам, это одна из причин, по которым Лондон и Вашингтон должны будут "сделать все необходимое, чтобы помочь израильтянам дать отпор" Ирану.

"Стратегическая бездарность США и Британии, а также других западных стран во многом способствовала росту того насилия, которое сейчас охватило Израиль", - пишет Кемп, добавляя, что Армия обороны Израиля действовала в рамках международного права, нанеся удар по "штаб-квартире КСИР" в Дамаске.

Напомним, что 1 апреля Израиль нанес ракетный удар по дому, который расположен рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил о гибели в ходе атаки израильских ВВС на консульство Ирана в Дамаске семи военных советников, включая генералов Мохаммада Резы Захеди и Мохаммада Хади Хаджи Рахими и пять офицеров.

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Версия на азербайджанском языке Teleqraf: London İsrailə hücum edəcəyi təqdirdə İranla birbaşa münaqişəyə hazır olmalıdır

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