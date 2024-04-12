Telegraph: Лондон должен быть готов к прямому конфликту с Ираном в случае удара по Израилю

Британское руководство должно быть готово вступить в прямой конфликт с Ираном, если тот нанесет удары по территории Израиля.
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"Слова главы британского МИД лорда Кэмерона, заявившего, что "мы поддерживаем право Израиля на самооборону", должны перестать быть пустой фразой, а Соединенное Королевства должно быть готово начать прямые военные действия против Ирана", - написал Кемп.
Как утверждает автор, Тегеран активно дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, снабжая оружием соседей Израиля из-за "слабости США и Великобритании".
Он также критикует более жесткую позицию, занятую западными странами в отношении Израиля в последние недели, и заявляет, что Россия и Китай будут внимательно следить за тем, как Запад отреагирует на очередное обострение ситуации в регионе. По его словам, это одна из причин, по которым Лондон и Вашингтон должны будут "сделать все необходимое, чтобы помочь израильтянам дать отпор" Ирану.
"Стратегическая бездарность США и Британии, а также других западных стран во многом способствовала росту того насилия, которое сейчас охватило Израиль", - пишет Кемп, добавляя, что Армия обороны Израиля действовала в рамках международного права, нанеся удар по "штаб-квартире КСИР" в Дамаске.
Напомним, что 1 апреля Израиль нанес ракетный удар по дому, который расположен рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил о гибели в ходе атаки израильских ВВС на консульство Ирана в Дамаске семи военных советников, включая генералов Мохаммада Резы Захеди и Мохаммада Хади Хаджи Рахими и пять офицеров.