Индия запустит кампанию по возвращению артефактов, вывезенных Британской империей

Правительство Индии запускает долгосрочную дипломатическую кампанию, в рамках которой будут возвращены тысячи драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию за колониальный период.

Правительство Индии запускает долгосрочную дипломатическую кампанию, в рамках которой будут возвращены тысячи драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию за колониальный период.

Как передает Report, об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.

"Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключен к обеспечению возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи", - говорится в публикации.

В частности, Индия планирует вернуть один из самых известных в мире бриллиантов "Кохинор".