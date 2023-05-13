Индия запустит кампанию по возвращению артефактов, вывезенных Британской империей

Правительство Индии запускает долгосрочную дипломатическую кампанию, в рамках которой будут возвращены тысячи драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию за колониальный период.
Как передает Report, об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.
"Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключен к обеспечению возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи", - говорится в публикации.
В частности, Индия планирует вернуть один из самых известных в мире бриллиантов "Кохинор".