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Telegraph: Елизавета II сделала крупное пожертвование в фонд помощи украинским беженцам

Telegraph: Елизавета II сделала крупное пожертвование в фонд помощи украинским беженцам Королева Великобритании Елизавета II сделала пожертвование в фонд помощи украинским беженцам, созданный Комитетом по чрезвычайным ситуациям (DEC).
Другие страны
4 марта 2022 г. 10:59
Telegraph: Елизавета II сделала крупное пожертвование в фонд помощи украинским беженцам

Королева Великобритании Елизавета II сделала пожертвование в фонд помощи украинским беженцам, созданный Комитетом по чрезвычайным ситуациям (DEC).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Комитет, объединяющий 15 благотворительных организаций, обратился в четверг с призывом жертвовать денежные средства для оказания экстренной помощи тем, кто покинул дома на Украине после начала спецоперации РФ. Собранные деньги направляются организациям для предоставления украинским беженцам в Молдавии, Румынии, Венгрии, Словакии и Польше еды, воды и крова.

Букингемский дворец не объявил о пожертвовании и отказался назвать сумму взноса королевы, однако DEC публично поблагодарил королеву за ее щедрость в "продолжении поддержки" его работы.

Частное пожертвование внесли также герцог и герцогиня Кембриджские. Эти взносы королевской семьи призваны, как отмечает издание, "продемонстрировать ее поддержку и солидарность с Украиной".

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya kraliçası ukraynalı qaçqınlara yardım edib

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