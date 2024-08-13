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Telegraph: Британия запретила ВСУ бить по Курской области ракетами Storm Shadow

Telegraph: Британия запретила ВСУ бить по Курской области ракетами Storm Shadow Великобритания не давала Украине разрешение на использование дальнобойных ракет Storm Shadow при атаке в Курской области.
Другие страны
13 августа 2024 г. 08:56
Telegraph: Британия запретила ВСУ бить по Курской области ракетами Storm Shadow

Великобритания не давала Украине разрешение на использование дальнобойных ракет Storm Shadow при атаке в Курской области.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.

"Позиция Великобритании не изменилась. Мы поставляем военную помощь, чтобы Украина могла защищаться от незаконных атак России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы ясно даем понять, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины", - утверждал он.

Ранее представители правительства Великобритании делали противоречащие друг другу заявления о выдачи Киеву разрешения на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

По информации британских СМИ, Лондон намеренно запутывает ситуацию, чтобы держать РФ в неведении относительно своей реальной позиции.

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