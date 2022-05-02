Телефон премьера Испании взломали с помощью шпионской программы Pegasus

Телефоны председателя правительства Испании Педро Санчеса и главы Минобороны королевства Маргариты Роблес подверглись взлому с помощью шпионской программы Pegasus.

Телефоны председателя правительства Испании Педро Санчеса и главы Минобороны королевства Маргариты Роблес подверглись взлому с помощью шпионской программы Pegasus.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции глава администрации премьер-министра, министр по делам судов и исторической памяти Феликс Боланьос.

"Правительство уведомило судебные власти о двух технических отчетах Национального криптологического центра, согласно которым мобильные телефоны председателя правительства и министра обороны были заражены программным обеспечением Pegasus, которое представляет собой инструмент, позволяющий получить доступ к содержимому мобильных телефонов", - отметил он.