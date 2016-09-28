Теледебаты между Трампом и Клинтон побили рекорд по количеству зрителей

Баку. 28 Сентября. REPORT.AZ/ Предвыборные дебаты между кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом и его оппонентом от демократов Хиллари Клинтон стали самыми рейтинговыми в истории США.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на данные социологической компании Nielsen.

По его данным, общая численность аудитории 12 телеканалов, по которым транслировались дебаты, составила 80,9 млн. человек, что стало рекордом за всю историю теледебатов в США, насчитывающей более 60 лет.

При этом отмечается, что велся учет лишь тех, кто смотрел телевизор дома, и остались неучтенными зрители, которые наблюдали за дебатами в ресторанах, барах или в офисах.

CNN отмечает, что многие люди смотрели дебаты через интернет, так на видеохостинге YouTube к трансляции подключились 2,5 млн человек, трансляции на других сайтах также зафиксировали несколько миллионов зрителей.

Первый раунд теледебатов между Трампом и Клинтон состоялся накануне (в ночь на вторник по московскому времени).