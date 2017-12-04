Тела троих граждан КНДР обнаружили у берегов Японии

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Тела трех человек, которые предположительно являются гражданами КНДР, обнаружены в море у берегов японского города Цуруока (префектура Ямагата).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

На всех троих погибших были спасательные жилеты. На одежде одного из них был прикреплен значок с портретом Ким Ир Сена (основателя Северной Кореи).

Двумя днями ранее на том же побережье была обнаружена деревянная лодка. По мнению правоохранителей, погибшие приплыли на ней.