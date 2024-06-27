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Тела пяти погибших альпинистов обнаружили на Эвересте в результате таяния ледников

Тела пяти погибших альпинистов обнаружили на Эвересте в результате таяния ледников Все больше тела альпинистов, погибших во время восхождения на Эверест, обнаруживается в результате массового таяния ледников на склонах самой высокой горы мира. Команда из 30 альпинистов-военных, смогли извлечь тела пяти погибших.
Другие страны
27 июня 2024 г. 16:58
Тела пяти погибших альпинистов обнаружили на Эвересте в результате таяния ледников

Все больше тела альпинистов, погибших во время восхождения на Эверест, обнаруживается в результате массового таяния ледников на склонах самой высокой горы мира. Команда из 30 альпинистов-военных, смогли извлечь тела пяти погибших.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Japan Times со ссылкой на майора вооруженных сил Непала Адитью Карки.

Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы удалить лед с останков.

"Из-за последствий глобального потепления тела и различный мусор начали все больше показываться из-под снега по мере того, как тает снежный покров", - сказал он.

С начала первых восхождений на Эверест в 1920-х годах погибло более 300 человек, включая восемь альпинистов в 2024 году. Большинство из них умерло в так называемой "зоне смерти", которая начинается от 8 тыс. м. Основной причиной гибели скалолазов ученые назвали сильную разреженность воздуха и сопутствующую ей высотную болезнь.

В 2023 году на склонах годы погибло рекордное число альпинистов за все 70 лет с момента первого покорения вершины - 18 человек.

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