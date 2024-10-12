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Тела погибших в Непале альпинистов не могут эвакуировать из-за погодных условий

Тела погибших в Непале альпинистов не могут эвакуировать из-за погодных условий Сложные погодные условия в районе горы Дхаулагири в Непале, а также сложный рельеф местности пока не позволили эвакуировать тела пятерых россиян, погибших при восхождении на этот пик.
Другие страны
12 октября 2024 г. 13:41
Тела погибших в Непале альпинистов не могут эвакуировать из-за погодных условий

Сложные погодные условия в районе горы Дхаулагири в Непале, а также сложный рельеф местности пока не позволили эвакуировать тела пятерых россиян, погибших при восхождении на этот пик.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в компании IAM Trekking & Expedition, которая организовывала экспедицию россиян.

"Эвакуационный рейс вертолета запланирован. Сложная погода и очень сложный рельеф местности пока не позволили провести эвакуацию тел. В настоящее время рассматриваются различные варианты дальнейших действий", - сказали в компании.

Посольство РФ в Непале 8 октября получило информацию о гибели на горе Дхаулагири пятерых российских альпинистов, которые 6 октября вышли из лагеря на восхождение. Тела погибших были обнаружены с борта поискового вертолета. Шестой участник группы, отказавшийся от попытки покорения вершины, был эвакуирован из лагеря и доставлен в Катманду.

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