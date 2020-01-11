Тела погибших в авиакатастрофе украинцев в Иране должны вернуть на родину до 19 января

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани заявил, что тела украинских граждан, которые погибли в авиакатастрофе в Иране должны вернуть на следующей неделе.

Как передает Report, oб этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

“Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину”, - сказал украинский лидер. Он добавил, что родные погибших должны с ними попрощаться.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.