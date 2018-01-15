Тела 9 человек обнаружены в Мексике в брошенном микроавтобусе

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В брошенном на одной из улиц мексиканского города Халапа штата Веракрус микроавтобусе полиция обнаружила 9 убитых.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мексиканские СМИ.

Помимо трупов, в автомобиле также обнаружили послания с угрозами для руководства министерства общественной безопасности региона. Информации об организаторах расправы обнародовано не было. Личности погибших устанавливаются.

В последние годы расположенный на юго-востоке Мексики штат Веракрус превратился в один из опаснейших регионов. Национальная система общественной безопасности сообщает, что с декабря 2011 по октябрь 2017 года там было совершено более полутора тысяч умышленных убийств. Большая часть преступлений связана с действующими на данной территории бандами наркоторговцев.