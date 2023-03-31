Тела 6 человек, включая ребенка, обнаружены на берегу реки Святого Лаврентия в Канаде

Тела шести человек, включая ребенка, были обнаружены в болоте на берегу реки Святого Лаврентия, канадская полиция ведет расследование.

Тела шести человек, включая ребенка, были обнаружены в болоте на берегу реки Святого Лаврентия, канадская полиция ведет расследование.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBC, тела обнаружили сотрудники береговой охраны во время воздушной разведки по просьбе полиции территории Аквесасне, после поступившего сигнала о пропавшем человеке. Аквесасне является самоуправляемой территорией индейского племени мохоки, расположенной на пересечении границ штата Нью-Йорк (США) и канадских провинций Онтарио и Квебек. Погибших нашли в районе, который относится к провинции Квебек.

«Полиция Аквесасне обратится за помощью в расследовании к коллегам в Квебеке и Онтарио», — сообщается в коммюнике.

Там же говорится, что ожидаются результаты вскрытия и токсикологических анализов, чтобы определить причину смерти. Личности погибших и их статусы нахождения на территории страны также устанавливаются. По информации телеканала, один из погибших является ребенком с канадским паспортом.

Правоохранители отмечают, что угрозы для местного населения в связи с инцидентом не видят.