Тела 163 погибших в авиакатастрофе А321 доставлены в морг Каира

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ На настоящий момент в морг Каира доставлены тела 163 пассажиров российского самолета, потерпевшего накануне крушение в горах Синайского полуострова.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении египетского Кабинета министров.

"До настоящего момента 163 тела погибших в катастрофе российского лайнера доставлены в морг Зенхам, госпиталь ас-Сахель, Институт Насера и госпиталь Булак ад-Дакрур (в Каире)", - сообщили в оперативном штабе египетского правительства. Египетские специалисты берут ДНК-пробы, чтобы передать их для дальнейшей работы российским коллегам.

По данным Кабинета министров, поисковые работы на месте авиакатастрофы продолжаются с участием военнослужащих Вооруженных сил АРЕ, спасателей минздрава.

Лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который в субботу летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.