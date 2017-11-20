Тельман Исмаилов заявил о своей непричастности к организации убийств

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Бизнесмен Тельман Исмаилов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о своей непричастности к организации убийств в России.

Как передает Report, "cегодня моим внукам говорят, что твой дед убийца. Кому это понравится? Я настаиваю на своей непричастности и смогу это доказать", - сказал он.

Исмаилов также добавил, что не совершал за свою жизнь ни одного преступления.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал брата Исмаилова Вагифа также по делу об убийстве.