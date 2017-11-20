Тельман Исмаилов заявил о своей непричастности к организации убийств

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Бизнесмен Тельман Исмаилов в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о своей непричастности к организации убийств в России.
Как передает Report, "cегодня моим внукам говорят, что твой дед убийца. Кому это понравится? Я настаиваю на своей непричастности и смогу это доказать", - сказал он.
Исмаилов также добавил, что не совершал за свою жизнь ни одного преступления.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал брата Исмаилова Вагифа также по делу об убийстве.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook