Технический гигант из США прекращает работу в России

Американский технический гигант IBM полностью прекращает свою работу в Российской Федерации. Корпорация на своем сайте сообщила о недоступности контента на территории РФ.

Американский технический гигант IBM полностью прекращает свою работу в Российской Федерации. Корпорация на своем сайте сообщила о недоступности контента на территории РФ.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Оливер Кэрролл в Twitter.

При попытке перейти на сайт представительства компании в России появляется сообщение о неполадках и страница дальше не загружается.

Корпорация IMB одна из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, IТ-сервисов и консалтинговых услуг.