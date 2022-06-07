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Технический гигант из США прекращает работу в России

Технический гигант из США прекращает работу в России Американский технический гигант IBM полностью прекращает свою работу в Российской Федерации. Корпорация на своем сайте сообщила о недоступности контента на территории РФ.
Другие страны
7 июня 2022 г. 20:00
Технический гигант из США прекращает работу в России

Американский технический гигант IBM полностью прекращает свою работу в Российской Федерации. Корпорация на своем сайте сообщила о недоступности контента на территории РФ.

Как передает Report, об этом сообщил журналист Оливер Кэрролл в Twitter.

При попытке перейти на сайт представительства компании в России появляется сообщение о неполадках и страница дальше не загружается.

Корпорация IMB одна из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

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