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    ​Технические переговоры по отмене визового режима между Турцией и ЕС начнутся 2 июня

    В список обсуждаемых вопросов входит возвращение и расселение мигрантов, а также смягчение визового режима для граждан Турции

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Технические группы Турции и ЕС начнут обсуждение вопросов по отмене визового режима в четверг, 2 июня.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр Турции по делам ЕС Омар Челик в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

    Он еще раз отметил, что в список обсуждаемых вопросов в обязательном порядке входит возвращение и расселение мигрантов, а также смягчение визового режима для граждан Турции.

    Ранее вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что Европейский союз и Турция провели конструктивные переговоры об условиях предоставления безвизового режима для турок. Он также добавил, что эксперты ЕС посетят Анкару, чтобы работать над устранением последних препятствий.

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